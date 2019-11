De gros dégâts à Cavalaire-sur-Mer à cause des intempéries: "je n'ai jamais vu ça" dit le maire

Il est trop tôt pour faire un bilan mais à Cavalaire-sur-Mer le constat est déjà désolant à cause des intempéries. Une forte houle accompagnée de pluies a touché la commune, résultat près d'un kilomètre de plage a disparu. Le maire est désespéré par ce paysage.

Le chemin qui borde la plage est parti à la mer, le poste de secours, les WC, il n'y a plus rien ! Il n'y a plus de sable - le maire de Cavalaire-sur-Mer Philippe Leonelli

Si le maire tempère car il n'y que des dégâts matériels. Ses habitants sont, ce samedi, à l'abri, il est bien conscient que les conséquences financières seront lourdes pour la commune.

Je n'ai jamais vu ça. C'est ahurissant. C'est fou. Tout est parterre. Quand on va aller regarder de plus près on va avoir très peur