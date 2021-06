De gros orages annoncés en Haute-Savoie à partir de ce lundi 16h

Météo France a classé la Haute-Savoie en vigilance orange aux orages. Deux épisodes importants sont attendus entre 16h et 17h, puis entre 23h et minuit.

La Haute-Savoie fait partie des onze départements placés en vigilance orange aux orages par Météo France depuis ce lundi matin. Il s'agit de départements du centre et de l'est de la France. Ces orages peuvent être violents par endroits.

La préfecture de la Haute-Savoie précise dans un communiqué que deux épisodes orageux importants sont annoncés entre 16h et 17h, puis entre 23h et minuit. Le premier épisode "touchant vers 16h d’abord l’avant-pays savoyard et le Chablais peut provoquer des orages susceptibles de générer localement des dégâts importants sur l'habitat léger et les installations provisoires".

Des rafales de vent soutenues sont ensuite attendues entre 23h et minuit sur l’ensemble du département. La préfecture de Haute-Savoie appelle à la prudence.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix