De gros orages sur Toulouse et sa région, des dégâts

22h Eclair impressionnant sur Toulouse. Les pompiers du SDIS 31 n'enregistrent aucune intervention liée aux intempéries, "Rien de particulier pour l'instant en Haute-Garonne, aucun poste de commandement déporté."

21h55 Les images impressionnantes de la Chaîne Météo

21h45 Des pannes d'électricité signalées dans le Gers.

21h35 A Albi, le festival Pause Guitare annule les concerts du jour.

19h50, depuis le pont Saint Pierre à Toulouse on distingue bien la ligne du gros nuage porteur de pluie.

Pont Saint Pierre à Toulouse. © Radio France - Benjamin Bourgine

De premiers dégâts sont signalés dans la région, avec des arbres couchés à Toulouse sur une piste cyclable du secteur des Minimes. Pas de blessé, heureusement, mais au moins quatre arbres ont été couchés par la violence des rafales de vent.

Les arbres couchés par le vent secteur des Minimes à Toulouse © Radio France - Gwendoline Guadagnini

Les orages reviennent en force ce vendredi soir sur Toulouse et sa région. Météo France prévoit de "violents orages, avec de la grêle et très fortes rafales de vent". La Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange aux orages à partir de 18h et jusqu'à minuit.

Des vents jusqu'à 110 km/h en Haute-Garonne

Selon la préfecture, tout le département de la Haute-Garonne pourrait être concerné par cet épisode orageux, du Comminges jusqu'au Lauragais ainsi que l'agglomération toulousaine. Les pluies pourraient être importantes, jusqu'à 20 voire 40 millimètres en quelques heures. Avec un risque de fortes grêles et de rafales de vent jusqu'à 110 km/h.

La préfecture recommande de rester à l'écart des arbres et des cours d'eau, notamment.

Quinze millimètres de pluie attendus dans le Tarn-et-Garonne

La préfecture du Tarn-et-Garonne alerte elle aussi des risques de pluies intenses : il pourrait tomber jusqu'à 15 millimètres de pluie en Lomagne.

La préfecture adresse un message de vigilance auprès des agriculteurs, déjà impactés ces dernières semaines par d'autres épisodes orageux dans le département. Les camping sont aussi invités à mettre en sécurités leurs clients.