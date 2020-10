De gros travaux sur le barrage du Revest-les-Eaux pour anticiper les crues

Alors que les épisodes méditerranéens sont de plus en plus violents, la métropole Toulon Provence Méditerranée engage de gros travaux sur le barrage de Dardennes au Revest-les-Eaux. Ses capacités d'évacuation de l'eau vont être doublées. Le pied du barrage va également être renforcé.

Le barrage de Dardennes, situé sur la commune du Revest-les-Eaux (Var), et qui alimente en eau l'ouest toulonnais, est en travaux depuis le 1er octobre 2020 pour une durée minimum de 18 mois. Il s'agit des plus gros travaux engagés depuis la construction de l'ouvrage en 1912. Face aux épisodes méditerranéens de plus en plus violents, et après 10 années d'études, la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé d'élargir l'évacuateur de crue et de renforcer le pied ce barrage de 35 m de haut et 154 de long qui peut stocker jusqu'à 1 million de m3 d'eau.

"Le drame que vivent nos voisins des Alpes-Maritime nous montre que les pluies diluviennes sont de plus en plus violentes. Nous devons donc anticiper les crues exceptionnelles et adapter le barrage de Dardennes" explique Hubert Falco, président de la métropole TPM. L'évacuateur de crue du barrage va donc être élargi pour augmenter ses capacités d’écoulement et éviter les débordements. "Aujourd'hui, le barrage est dimensionné pour éliminer une crue centennale avec 110m3/seconde. Avec les travaux, les capacités d'évacuation vont plus que doubler puisqu'on atteindra 240m3/seconde" indique Olivier Ambrosi, directeur adjoint du service "eau et assainissement" à TPM.

L'évacuateur de crue du barrage va être élargi pour accélérer l'écoulement de l'eau en cas de crue exceptionnelle / © Radio France - Sophie Glotin

Conforter le pied du barrage

A partir de juin 2011, les travaux se concentreront sur le pied de l'ouvrage : "Le pied est déjà très large, il mesure 35 mètres mais on va encore l'élargir pour le conforter et obtenir une résistance encore plus forte face à une crue exceptionnelle" détaille Ange Musso, maire du Revest-les-Eaux et vice-président de la métropole.

Ces travaux, d'un montant de 9 millions d'euros HT, n'auront pas d'incidence sur l'alimentation en eau de Toulon indique TPM.