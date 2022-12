De la "glace noire" dans le Haut-Rhin, le verglas le plus redoutable

L'Alsace est en vigilance orange neige et verglas. De la neige avec des quantités de l'ordre de 2 à 5 centimètres en moyenne sont attendus surtout dans le Bas-Rhin. Des dizaines d'accidents se sont produits ce mercredi matin sur les routes alsaciennes.

La glace noire, le "verglas à l'état pur"

Dans le Haut-Rhin, de la glace noire "black ice" s'est formée ce mercredi à Mulhouse. "C'est le phénomène le plus dangereux, c'est le plus glissant, c'est du verglas à l'état pur," explique Christophe Mertz météorologue chez Atmo Risk sur France Bleu Alsace*.* "Dès que la goutte de pluie touche une surface, elle se congèle instantanément et ça forme une couche de glace. Les voitures ont été recouvertes à Mulhouse, cette pellicule de glace va tenir tant que les températures. Ce verglas va rester jusqu'à la nuit prochaine, jusqu'à jeudi matin, après le temps sera plus sec."

Pourquoi parle-t-on de "glace noire" ? Contrairement au verglas et à la glace habituels qui comprennent des cristaux et des bulles pour réfléchir la lumière, ou bien au givre, la "black ice" est complètement transparente et prend la couleur de la surface qu'elle recouvre, pavé ou bitume. Ce phénomène est bien connu au Québec .

