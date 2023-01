Météo France annonce de la neige à nouveau jeudi soir et la nuit prochaine sur une bonne partie de l'Occitanie. Au total, sept départements sont placés en vigilance orange au verglas et à la neige entre 18h ce jeudi et 6h vendredi matin. Il s'agit du Tarn, du Tarn et Garonne, de l'Aveyron, du Lot, de l'Aude, mais aussi de Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Jusqu'à 15 à 30 centimètres sur les reliefs du Tarn

On s'attend à de possibles chutes de neige brèves mais intenses jeudi soir sur le nord de la région. C'est le cas notamment dans le Tarn sur la montagne noire, sur les monts de Lacaune et en plaine, avec 3 à 5 centimètres dans un premier temps, pour atteindre jusqu'à 15 à 20 voire 30 centimètres dans la nuit.

Et peut-être quelques flocons à Toulouse

Conséquence de cette perturbation qui progresse vers l'est depuis la façade atlantique, Météo France évoque aussi de possibles chutes de neige en Haute-Garonne en début de nuit de jeudi à vendredi. Il est même possible que l'agglomération toulousaine soit touchée par des chutes de neige donnant par endroits 2 à 3 centimètres.