Il a neigé dès 300m d'altitude, ce vendredi soir, dans les vallées de Haute-Garonne et d'Ariège. De la neige qui complique la circulation, notamment dans le Comminges, et qui bloque l'accès vers l'Andorre

De la neige dès 300 mètres en Haute-Garonne et en Ariège et la route vers l'Andorre coupée

Les Pyrénées se sont réveillés sous un manteau blanc ce samedi matin. Et même très bas aussi puisque selon Météo France, "des averses se sont produites sur la partie Est de la chaîne des Pyrénées, à partir de 300m d’altitude". En Haute-Garonne, notamment autour de Bagnères-de-Luchon dans le Comminges. Les équipements spéciaux sont obligatoires et dans les rues de Luchon et les alentours, "il y a environ 5 centimètres de neige entre 400 et 500 mètres d’altitude, et 10 à 20 cm de neige au-dessus, vers 1 000 mètres", ajoute les prévisionniste météo.

La neige devrait tenir au sol ce samedi, puisque les températures sont fraîches : "-6°C à Luchon à 10 heures et -1°C à Saint-Gaudens, 1°C pour Toulouse-Blagnac". Mais cet épisode ne sera que temporaire : "La nuit prochaine, nous aurons un léger redoux, et la neige devrait fondre dès dimanche dans la journée, avant un nouveau phénomène prévu la semaine prochaine, emmené par la tempête Bella, une dépression qui va arriver du Royaume-Uni."

À partir de vendredi soir, les rafales et les tempêtes de neige se sont fait plus insistantes en Ariège aussi, par exemple à Ax-les-Thermes. Sur place, les vallées se sont réveillées sous la neige et ce, dès 400 mètres.

Parmi les conséquences de ces tempêtes de neige : la route vers l’Andorre, a été coupée depuis vendredi soir en raison des conditions météo. Samedi après midi, des engins étaient en train de déneigé les accès. "Il y a plus 20 cm au sol, le vent souffle toujours - avec des rafales à 80 km/h possibles - et ça forme des congères", détaille Météo France. On ignore quand on pourra l'emprunter à nouveau.