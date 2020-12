De la neige en Provence pour terminer l'année

Les cotillons et les flocons pour ce 31 décembre ! La Provence risque d'être recouverte d'un petit manteau neigeux. Météo France annonce une fine couche blanche au nord d'Aix-en-Provence sur l'A51 notamment. De la neige après les gelées de ce jeudi matin, les routes sont par endroit gelées et dans la matinée la pluie va tomber ce qui renforce le risque de verglas autour de Salon-de-Provence, Lambesc ou encore Orgon. Au fil des heures on verra tomber quelques flocons dès 300 mètres d'altitude.

Toute la matinée on aura un petit mélange entre chute de neige et petite pluie sur sol gelé sur toute la vallée de la Durance ce qui peut-être dangereux - Philippe Albert (Météo France)

Un 1er janvier entre pluie et neige

La tendance observée ce jeudi va se poursuivre dès les premières heures de la nouvelle année, avec cette fois des flocons attendus dès 600 mètres d'altitude.