De la neige et des ralentissements ce samedi matin en Lorraine

Un manteau neigeux de quelques centimètres a fait son apparition dans la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs secteurs de Lorraine. Environ deux à cinq centimètres relevés, principalement dans l'est de la Meurthe-et-Moselle, en Moselle-est ainsi que dans le pays des trois frontières, et dans le département des Vosges.

ⓘ Publicité

Des ralentissements sur la route

En conséquence, plusieurs axes sont délicats ce matin pour les automobilistes. A commencer par la Nationale 4 entre Nancy et Lunéville, ainsi qu'en direction de Strasbourg. L'axe Lunéville-Saint-Dié est également compliqué sur la N59, notamment vers Baccarat. Sur la N57 entre Nancy et Epinal, prudence notamment dans les secteurs de Flavigny-sur-Moselle et Charmes.

Dans la plaine des Vosges, l'A31 est également touchée, dans les environs de Vittel et Neufchâteau. Quant au 57, c'est surtout la Moselle-est qui est chargée ce samedi matin, sur l'A320 aux environs de Forbach, ainsi que sur l'axe reliant Forbach à Sarreguemines.

La neige devrait encore tomber dans la journée, la vigilance jaune reste de mise pour les 4 départements lorrain selon Météo France.