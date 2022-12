De la neige et du verglas attendus dans la Manche ce mardi soir, le département en vigilance orange

Les routes de la Manche pourraient glisser à cause de la neige et des pluies verglaçantes attendues dans la nuit de mardi à mercredi.

La Manche pourrait revêtir un manteau blanc la nuit prochaine. Le département fait partie des 12 placés en vigilance orange pour risques de neige-verglas, dès ce mardi soir à 21h, jusqu'à 6h ce mercredi matin.

Selon les prévisions de Météo-France , de la neige et des pluies verglaçantes pourraient tomber dans le Cotentin et le Centre-Manche. Le sud du département n'est pas épargné, avec des pluies verglaçantes attendues.

Le plan grand froid déclenché

Face à cette vague de froid, qui doit durer au moins trois jours, la préfecture de la Manche a déclenché le niveau 1 du plan grand froid, ce lundi 12 décembre. Plan qui comprend de nouvelles mesures d'accueil et d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe, via le numéro d'urgence 115.

A Cherbourg-en-Cotentin, le CCAS met à disposition dix places supplémentaires sur le site de Becquerel. L'accueil de nuit Coallia reste ouvert en journée et les accueils de jour de la ville prolongent leurs horaires d'ouverture jusqu'à 17h en semaine et le samedi de 10h à 15h. L'association La Chaudrée propose également des repas chauds toute la semaine et le dimanche soir jusqu'à 20h.

A Saint-Lô, l'accueil de nuit du CCAS reste ouvert en journée et trois places d'hébergement sont ajoutées, deux au pôle social rue de l'Yser et à la villa Myriam.

Les associations intensifient également leurs maraudes en soirée : Conscience humanitaire et Coallia à Cherbourg-en-Cotentin, et la Croix Rouge à Saint-Lô.

Retrouvez la liste de tous les centres d'hébergement d'urgence par secteur dans la Manche.