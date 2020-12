Météo France annonce quelques flocons en vallée du Rhône dans la soirée du 31 décembre. La neige ne devrait pas tenir contrairement dans les hauteurs du Diois et du Vercors.

La Drôme et l'Ardèche placées en vigilance orange neige et verglas

La neige va tomber dès ce 31 décembre dans la Drôme et en Ardèche, placées en vigilance orange. Des flocons qui ne devraient pas tenir sur la route en vallée du Rhône selon Météo France. En revanche, la couche de neige devrait être importante sur les hauteurs de l'Est drômois.

De la prévention

Vinci Autoroute prévoit des flocons de neige sur l'autoroute A7 en vallée du Rhône, entre Lyon et Orange, dès ce 31 décembre en fin de journée. "Ce phénomène pourrait s'intensifier par la suite", indique la société autoroutière dans un communiqué.

Météo France précise que 1 à 3 centimètres de neige mouillée devrait tomber dans la soirée en vallée du Rhône. Elle ne devrait pas tenir sur la route. En prévention, la ville de Romans-sur-Isère fait savoir qu'elle mobilise des équipes pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier avec des camions chargés de sel prêts à intervenir.

De gros flocons sur les hauteurs

Le gros de l'épisode neigeux concernera surtout les hauteurs du Diois et du Vercors avec à certains endroits jusqu'à 30 centimètres de neige attendus au-dessus de 1.200 mètres ce vendredi 1er janvier. Les précipitations seront importantes également dès 1.000 mètres d'altitude avec une couche neigeuse qui pourra atteindre 15 centimètres d'ici vendredi midi.

La neige devrait encore continuer à tomber ce week-end en plaine mais les flocons seront encore moins nombreux. La vigilance est surtout portée sur le verglas car du gel est prévu et la chaussée mouillée pourrait glisser à certains endroits. D'où l'utilité d'équiper son véhicule avec des pneus adaptés et de rouler plus lentement sur la route.