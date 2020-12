De la neige sur les reliefs de la Drôme et de l'Ardèche

La neige était attendue et elle est bien là sur les reliefs de l'Ardèche et de la Drôme. Le département de la Drôme reste placé en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 20h ce vendredi soir d'après Météo France.

La Drôme reste placée en vigilance jaune neige-verglas pour cette journée du 4 décembre.

La Drôme en vigilance jaune neige-verglas

"Des chutes de neige sont attendues jusqu’à ce soir sur tous les massifs, notamment sur le Vercors et le Haut-Diois" fait savoir la préfecture de la Drôme.

Le département reste placé en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 20h ce vendredi soir d'après Météo France.

Web cam du Col de Rousset, bas de la station, le vendredi 4 décembre 2020.

La limite pluie-neige était estimée ce vendredi matin vers 1 000 à 1 100 mètres et elle descend cet après-midi à 800 mètres d’altitude.

On attend, à plus de 1 000 mètres, plus de 20 cm de neige sur le Vercors (col du Rousset) et le Haut-Diois, moins de 10 cm sur les Baronnies.

De nouvelles chutes de neige sur les reliefs ardéchois

Depuis deux jours, la neige tombe sur les reliefs ardéchois. La vigilance jaune neige-verglas a été levée dans le département ce vendredi matin à 9h d'après Météo France.

Photot prise sur la commune de Coucouron en Ardèche.

Une neige lourde recouvre ce vendredi 4 décembre les principales routes de la montagne ardéchoise.

Webcam - Saint-Agrève en Ardèche.