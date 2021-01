De la pluie, beaucoup de pluie et des températures en hausse au Pays basque, Météo France dresse le bilan 2020

Sur le Pays basque, le mois de décembre 2020 est le plus pluvieux de ces 70 dernières années. Il est tombé à Biarritz (zone des relevés) 434 mm. La normale (moyenne sur 1981/2010) est 150 mm. Il est donc tombé en décembre 2020 un peu moins de 3 fois le cumul "habituel" d'un mois de décembre. Particulièrement sur le territoire du Labourd et le littoral.

"On bat le record de décembre 1960 où l’on avait relevé 402 mm d’eau” relève Olivier Cabanes, le Responsable Adjoint du service de prévisions Météo France pour la région Sud-Ouest, basé à Mérignac.

Et dans l’intérieur du Pays basque, à Aïcirits, Météo France dispose de moins de profondeur d'archives (30 ans) mais les prévisionnistes météo ont relevé 281 mm de pluie en décembre 2020, soit plus de 2 fois la normale.

Sur l’année 2020, les précipitations s'élèvent à 1753 mm d'eau tombés à Biarritz (zone des relevés de Météo France) alors que la normale est de 1451mm, l’année 2020 est donc plus pluvieuse que la normale avec un excédent de 20%.

Alors beaucoup d’eau, mais ce n’est pas en termes de précipitations que l’année 2020 se caractérise d’un point de vue annuel.

Records de températures en 2020

Ce sont les températures relevées qui marquent cette année 2020. Des températures en hausse.

L’année 2020 est l’année la plus chaude jamais enregistrée en France au moins sur le siècle dernier. En considérant le poste de mesures de Biarritz (où Météo France dispose d'une longue série de mesures), la température moyenne de l'année 2020 est, à ce jour, de 15.6°C, soit +1.4°C au-dessus de la moyenne calculée sur la période 1981/2010.

Biarritz. La Grande plage © Radio France - Muriel Vitel

Cet indicateur annuel sur la station de Biarritz établit un nouveau record, bien au-dessus des records précédents des années 2014 et 1997 (où l'écart à la moyenne était proche de +1°C). Même si l'historique des mesures est plus court, des résultats comparables sont obtenus en Basse Navarre, en considérant le point de mesures d'Aicirits-Camou-Suhast.

Sur Biarritz, au cours de l'année 2020, seul le mois d'octobre s'est révélé plus frais que la normale. Les 11 autres mois de l'année 2020 ont été plus chauds que la moyenne, on note en particulier février (+3.5°C par rapport à la normale) et avril (+3.5°C).