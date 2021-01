De la neige sur le Gard et même sur Nîmes ?

Deux départements sont en vigilance orange ce jeudi après-midi pour neige-verglas : la Drôme (26) et l'Isère (38). Les températures et les conditions météorologiques semblent maintenant converger, ce week-end, vers l'arrivée de plusieurs centimètres de neige dans l'Est et le Sud du Gard, y compris dans les plaines. Selon les dernières prévisions de Météo France, "Un retour neigeux est attendu sur le Sud-Est dans la nuit de vendredi à samedi, de la région Rhône-Alpes à la Provence. De la neige peut tomber jusqu'en plaine sur ces régions avec quelques centimètres pouvant tenir au sol". Sur Nîmes, un simple saupoudrage ? C'est envisageable.

Selon Météo Gard-Hérault, "Il y aura de l’air froid en altitude, au sol ainsi qu’un fort mistral noir. Dans ce contexte, il est très fort probable que la neige tombe jusqu’en bord de mer, par effet d’isothermie. C’est d’ailleurs très souvent dans les zones proches du littoral que les précipitations sont les plus importantes, dans ce type de situation météorologique". Le site précise même : "des cumuls de 5 à 10 cm ne sont pas à exclure notamment sur le Sud du Gard et à proximité donc de la Camargue"

France Bleu Gard Lozère fera un point complet en direct ce vendredi à 18h.