De Nantes à l'île d'Yeu, une incroyable douceur au lever du jour ce mercredi

Il faisait très doux au réveil ce mercredi matin en Loire-Atlantique et en Vendée. Tellement doux que les températures minimales étaient au niveau des maximales moyennes pour un mois d'octobre, autour des 18 degrés.

Pas besoin de manteau ce mercredi matin en Loire-Atlantique et en Vendée. Il faisait étonnamment doux pour un mois d'octobre, avec des températures proches des 18 degrés. C'est à dire que les minimales étaient au niveau des températures maximales moyennes du début de l'automne.

Plus de 18 degrés à Nantes

À 4h, il faisait plus de 18 degrés à Nantes ! Et encore 16,4 degrés au plus bas à 9h, alors que pour un 19 octobre, la température minimale moyenne est de 9 degrés. Ce mardi matin, les minimales étaient donc au niveau des maximales moyennes, 16,9 degrés.

L'effet "Rhum express"

Même chose en Vendée. Par exemple à l'île d'Yeu où il faisait 17,4 degrés ce mercredi matin à 9h, c'est-à-dire même plus chaud que la température maximale moyenne pour un mois d'octobre : 17,2 degrés. Il faisait 16,6 degrés à La Roche-sur-Yon où, là, la température maximale moyenne pour un mois d'octobre est de 17,3 degrés.

Cette douceur est due à de l'air chaud et humide qui arrive des Antilles aussi baptisé "Rhum express".