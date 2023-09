De nouveaux orages attendus en Dordogne ce lundi

Le vent a soufflé et les fortes pluies ont surpris beaucoup de monde ce dimanche soir. Ce lundi, on attend de nouveaux orages en Dordogne. Météo France a placé le département en vigilance jaune, à partir de midi et jusqu'à 21h.

Selon l'observatoire Keraunos, ils devraient surtout toucher le nord du département. Le sud est de la Dordogne devrait être épargné selon Météo France.

Ce lundi matin, 600 foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne après les orages de dimanche soir.