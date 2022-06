Comme prévu, la nuit de jeudi à vendredi à été très chaude en Provence avec des records de températures enregistrés. Températures minimales de la nuit à Tarascon : 26,8 degrés et 26,1 à Eyragues.

Nouveaux records de chaleur dans la nuit en Provence : 26,8 degrés à Tarascon et 24,7 à Cabannes

Jusqu'à 37,5 degrés la journée et pas moins de 26 degrés la nuit en Provence parfois.

C'est dans l'ouest des Bouches-du-Rhône qu'il a fait le plus chaud dans la nuit de jeudi à vendredi avec des records enregistrés. D'après le site La Météo du 13, à Tarascon les habitants viennent de passer la nuit la plus chaude jamais relevée en juin depuis 1989 (l'installation des relevés) avec une température de 26,8 degrés.

Un léger mistral a soufflé mais les températures ne sont pas descendues en dessous de 20 degrés dans plusieurs autres villes comme Istres : 24,9 degrés, c'est la 2e nuit la plus chaude en juin depuis l'ouverture de la station en 1936 après les 25 degrés du 21 juin 2003. On a relevé aussi cette nuit 24,7 degrés à Cabannes et 21,6 degrés à Salon.

Des records sont battus mais les Bouches-du-Rhône et le Var ne sont pas concernés pour l'instant par la vigilance rouge canicule.