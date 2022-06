De nouveaux records de chaleur en PACA : 38 degrés à Cuers et Cuges-les-Pins

Chaque jour ou presque Météo France relève des records de températures dans la région : il a fait, ce lundi, jusqu'à 38 degrés du côté de Cuges-les-Pins et de Cuers. On a relevé également 36,2 degrés à Marseille. Météo France annonce des températures encore plus chaudes d'ici vendredi.