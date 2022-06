De nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau dans le Gard

Suite au comité sécheresse qui s'est tenu le 14 juin 2022, la préfète du Gard a décidé de placer en alerte renforcée les zones Vidourle, Cèze amont et Cèze aval. Cela entraine des restrictions plus importantes de l'usage de l'eau.

La sécheresse est là et bien là dans le Gard. Après un mois de mai qui a battu des records de température, le département connait un début de mois de juin très chaud et très sec avec déjà un fort déficit pluviométrique. Une situation qui ne va pas s'arranger, Météo France ne prévoyant pas de précipitations significatives. Les fortes températures attendues dans les prochains jours ne vont rien arranger. Résultat : la majorité des cours d'eau sont déjà au plus bas. Cette situation devrait encore s'aggraver. "Des manœuvres ont déjà été opérées sur le barrage de Sénéchas, qui, en complément de sa fonction d’écrêtement des crues, soutient le débit de la Cèze en période estivale. Cependant, si les conditions climatiques rencontrées ces derniers mois durent trop longtemps, ce soutien pourrait ne pas suffire pour maintenir des niveaux d’eau suffisants pour satisfaire tous les usages de l’eau."

Plusieurs zones placées en alerte

Face à cette situation, la préfète du Gard a décidé de

· placer en alerte renforcée les zones Vidourle, Cèze amont et Cèze aval ;

· placer en alerte les zones Ardèche gardoise, Hérault amont gardois, Gardon amont et Gardon aval ;

· placer en vigilance la zone Dourbie-Trévezel ;

· maintenir la vigilance déjà en place sur les zones Vistrenque-Costières-Vistre et Rhône et Camargue gardoise.

Les comportements à adopter

Sur les communes en situation de vigilance : il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée.

Sur les communes en situation d’alerte : le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits.

De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en place. Sont interdits l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte). Pour l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément), des terrains de golf et des espaces sportifs (stades), l’interdiction s’étend entre 8h00 et 20h00.

Sur les communes en situation d’alerte renforcée : les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h00 et 20h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau), et une nuit sur deux si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement.

Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires concernés si la situation sur leur territoire le nécessite.

Un nouveau point sur la situation hydrologique du département est programmé le 29 juin. Selon l’évolution de la situation, la préfète du Gard pourra être amenée à étendre les mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau.