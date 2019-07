De nouvelles mesures de restrictions d'eau pour 133 communes du Gard

Gard, France

Quelques épisodes orageux sont attendus sur le Gard dans les prochains jours, mais ils ne seront pas de nature à mettre un terme à la sécheresse qui sévit dans le département depuis le début de l'été. Les nappes et les cours d'eau continuent de baisser. La qualité de l'eau en est impactée. La hausse des températures entraîne également une prolifération des algues dans certains cours d'eau. Face à cette situation, le préfet a décidé de :

maintenir les secteurs Cèze aval et Hérault amont (partie gardoise) en alerte de niveau 2

placer les secteurs du Vidourle et de l'Ardèche (partie gardoise) en alerte de niveau 2

placer les secteurs de la Cèze amont et des Gardons amont et aval en alerte de niveau 1

maintenir en vigilance les secteurs du Vistre et de la Dourbie

placer la zone Rhône Camargue en vigilance

.

Plusieurs niveaux d'alerte

L'alerte de niveau 1 signifie que le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouverts sont interdits. L'irrigation agricole et des jardins potagers est interdit entre 10h et 18h. Une interdiction qui s'étend de 8h à 20h pour l'arrosage des pelouses, des terrains de golf et des espaces sportifs.

En alerte de niveau 2, les interdictions supplémentaires concernent l'arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et des espaces verts privés et publics. L'irrigation agricole et l'arroisage des jardins potagers sont interdits entre 8h et 20h, voire une nuit sur deux.

Sur les territoires classés en vigilance, il est recommandé à chacun d'utiliser l'eau de manière mesurée.

Le détail de ces mesures est disponible sur le site de la préfecture du Gard.