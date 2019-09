De plus en plus de pluies torrentielles en Provence

De plus en plus d'épisodes cévenols (ou méditerranéens) cet automne et dans les années qui viennent, des épisodes de crues soudaines, consécutives à des averses violentes. C'est désormais une certitude après toutes les études de Météo France, notamment celle de l'an dernier.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Le préfet de région en charge aussi de toute la zone sud de la France a décidé de mettre les bouchées doubles pour informer la population. En effet, à quelques jours de l'automne et de ses pluies torrentielles, il s'agit de rappeler les bons comportements et toutes les mesures de prévention avec une campagne dans les médias, sur les réseaux sociaux, et de la sensibilisation auprès des plus jeunes. Après notamment les inondations dramatiques dans l'Aude en octobre dernier, rien ne doit être négligé pour éviter de nouveaux drames.

En France, plus de 10.000 communes et 17 millions d habitants sont en zone inondable. À partir de maintenant et jusqu’à la mi-décembre, tous les départements en bordure de la Méditerranée peuvent subir des déluges, jusqu'à plus de 200 litres de pluie par mètre carré en une heure, avec les conséquences que l'on connait.

Avec le réchauffement climatique, ces épisodes seront de plus en plus nombreux. Grâce aux dernières technologies et aux modèles numériques, Météo France arrive à les prévoir avec une précision de 1.300 mètres. Cependant, ces phénomènes se déplacent très vite à cause des vents violents. Météo France décide d'émettre alors ces vigilances verte, jaune, orange ou rouge, en fonction de toutes ces observations.