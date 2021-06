De violents orages attendus en Limousin : la préfecture de la Haute-Vienne appelle à la vigilance

De violents orages sont attendus ce mercredi dans la soirée en Haute-Vienne et en Corrèze, les deux départements qui ont connu de fortes chaleurs aujourd'hui sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France. En Haute-Vienne la préfecture appelle à la plus grande prudence.

La Haute-Vienne et la Corrèze en vigilance orange aux orages dés ce mercredi soir

La Haute-Vienne puis désormais la Corrèze font partie des 28 départements d'une grande partie ouest de la France placés en vigilance orange aux orages. Après des températures supérieures à 30 degrés enregistrées dans les deux départements ce mercredi, de violents orages parfois accompagnés de fortes chutes de grêle sont attendus dans la soirée puis dans la nuit.

En Haute-Vienne la préfecture lance un appel à la prudence

En Haute-Vienne la préfecture précise que cette alerte est valable dés 19 heures ce mercredi et ce jusqu'à 1 heure du matin. Ces orages vont prendre un caractère très violent avec des rafales de vent pouvant atteindre au moins 100 km/h. On attend aussi de fortes pluies allant jusqu'à 30 millimètres d'eau par heure. La préfecture recommande d'éviter dans la mesure du possible les déplacements, les conditions de circulation pouvant devenir très dangereuses soudainement.

Les consignes préconisées par la préfecture

Ne pas stationner sur les ponts et autres ouvrages d'art

S’éloigner des cours d'eau, des plans d’eau ou piscines

S'éloigner des pylônes haute tension et des grues

Ne pas vous engager à pied ou en voiture sur une voie immergée

A l’approche de l’orage : Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés

Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques. - En cas de pluies intenses, ne descendre en aucun cas dans les sous sols

