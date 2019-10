VIDEO - De violents orages en Loire-Atlantique et en Vendée

Nantes, France

De violents orages se sont abattus ce lundi après-midi en la Loire-Atlantique et en Vendée. A Nantes, il est tombé "10,8 mm d'eau en six minutes" selon Yann Laffargue, prévisionniste à Météo-France. Les pompiers sont intervenus 133 fois en Vendée. Le plus souvent entre la Roche-sur-Yon et les Herbiers.

Plusieurs chaussées ont été coupées. Des arbres ont également été déracinés et des fils électriques arrachés. A Moutiers-les-Maufaits, l'école primaire Gaston Ramon et le collège Saint Jacques ont été inondés.

Le collège sera fermé ce mardi. De l'eau s'est infiltrée par le plafond. Nous devons vérifier les circuits électriques - le maire de la commune

Des arbres déracinés © Radio France - MB

A Nantes, les transports urbains ont été perturbés. Plusieurs lignes de la TAN ont été coupées. Parmi elles, la Ligne 2 et la Ligne 3.

Station commerce à Nantes © Radio France - LF

Le trafic SNCF a été interrompu entre Nantes et Angers et fortement perturbé entre Nantes et les Sables d'Olonne.