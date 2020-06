De violents orages s'abattent sur l'Alsace ce vendredi après-midi

Comme annoncé, des orages ont éclaté en Alsace ce vendredi. Dans le Haut-Rhin, la foudre est tombée sur le réseau électrique ce qui a provoqué l'arrêt du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Dans le Bas-Rhin, à 17h30, une cinquantaine d'interventions des pompiers sont en cours dans les secteurs de Molsheim, Marmoutier et Saverne. Il s'agit essentiellement d'épuisement de locaux et de dégagements de chaussées. Deux postes de coordination opérationnelle ont été activés à Saverne et Molsheim, indiquent les pompiers du Bas-Rhin. A Gresswiller, près de 50 millimètres de pluie sont tombés en trois heures relève le site de prévisions météorologiques Atmo-Risk. Dans le Kochersberg et dans le secteur de Bouxwiller, des coulées de boue ont été constatées et des branches d'arbres sont tombées au sol.