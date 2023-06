De violents orages s'abattent sur Toulouse, des rues et le métro prennent l'eau

La ville de Toulouse subit une nouvelle fois de violents orages ce dimanche après-midi. De nombreuses rues sont sous les eaux, tout comme le métro, à la station de la gare Matabiau par exemple. Cet épisode orageux doit se poursuivre dans la soirée de dimanche et la pluie sera toujours présente en début de semaine sur la Haute-Garonne.

Les pompiers mobilisés

Une centaine d'interventions ont été recensées chez les pompiers en l'espace d'une heure, entre 16h30 et 17h30 à Toulouse et dans ses alentours. Des pompiers ont même été appelés en renfort pour faire face. Une cinquantaine de pompiers étaient toujours mobilisés en début de soirée pour des inondations de caves, parking et des infiltration dans les toitures essentiellement.