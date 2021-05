Déconfinement en Drôme Ardèche : le temps sera sec mercredi pour la réouverture des terrasses

Météo France l'affirme : on va pouvoir savourer les premiers verres du déconfinement au sec sur les terrasses de la Drôme et de l'Ardèche ce mercredi. Le temps se gâte après. Les pluies qui sont tombées en ce début du mois de mai ont elles permis de mettre fin à la sécheresse précoce des sols.

Les restaurateurs comme les patrons de bars, ainsi que leurs clients de Drôme et d'Ardèche n'en finissent plus de scruter la météo du 19 mai, jour de déconfinement partiel, avec la réouverture des terrasses notamment. Dans nos départements, selon Météo France, on va pouvoir arroser cette nouvelle étape au sec, avant le retour de la pluie le weekend.

Un mercredi 19 mai au sec, le weekend suivant pluvieux

Il va faire relativement beau ce mercredi 19 mai dans la Drôme et l'Ardèche. Christian David, prévisionniste à Météo France, précise : "au nord des deux départements, on n'est pas totalement à l'abri d'une petite averse passagère, mais ce sera rare. Ensuite, ce sera un temps sec et ensoleillé jeudi. On aurait préféré que ce soit l'inverse, évidemment, mais la majorité des deux département sera au sec mercredi."

Les prévisions de Météo France en Drôme Ardèche pour le 19 mai, nouvelle étape du déconfinement en France. - Météo France - Capture d'écran

Cela ne veut pas dire que le beau temps s'installe pour de bon. Le weekend suivant cette étape de déconfinement s'annonce pluvieux : "une nouvelle dégradation arrive vendredi et le weekend prochain, décrit Christian David. Il est un peu tôt pour dire si elle sera forte ou pas, mais ce ne sera pas du tout du niveau des pluies du 10 mai."

Des records de pluies battus en ce début mai, la sécheresse s'éloigne un peu

Nos deux départements viennent en effet de connaître un début de mois de mai marqué par de fortes précipitations, en particulier le lundi 10 et le mardi 11 mai. Les Cévennes ardéchoises ont particulièrement été arrosées : entre 150 à 170 millimètres de pluie enregistrés. Record battu sur la commune ardéchoise de Barnas, avec 265 millimètres de pluie tombés lundi. Le précédent date du 19 mai 1993, avec 156 millimètres de précipitations enregistrés.

Grâce à ces pluies, le spectre de la sécheresse s'éloigne un peu. En mars et en avril, il n'a pas beaucoup plu dans les deux départements, ce qui a considérablement asséché les sols. "Là, avec ces pluies de début mai, remarque Christian David, les sols sont légèrement plus humides que la normale dans certains coins de Drôme et d'Ardèche." Il reste prudent sur les semaines à venir : "il suffirait d'une longue période sans précipitation, avec de fortes chaleurs, pour faire revenir la sécheresse."