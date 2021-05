Déconfinement en Mayenne : à quel temps faut-il s'attendre à partir de mercredi ?

Ils sont à la fois enjoués et inquiets. Depuis quelques jours, les restaurateurs mayennais mettent régulièrement à jour les sites internet de météorologie. Mercredi 19 mai, bon nombre d'entre eux vont pouvoir rouvrir leur établissement et ressortir leurs terrasses, mais la météo annoncée pourrait refroidir les clients.

Un début de semaine très agité

Le début du mois n'a pas été franchement ensoleillé en Mayenne. Ce week-end de l'Ascension a même été marqué par des inondations et coulées de boue dans le nord du département. Le début de semaine prochaine s'annonce orageux et pluvieux. Mardi 18 mai, le temps sera instable et durant la journée, les averses alterneront avec les éclaircies.

Mercredi 19 mai, jour de la réouverture des commerces, lieux de culture, bars et restaurants, le ciel pourrait être un peu plus dégagé en début de matinée, mais les pluies devraient de nouveau traverser le département de la Mayenne au cours de la journée. Il n'est pas garanti que vous pourrez déjeuner ou dîner sous le soleil. Le temps pourrait être moins agité jeudi et vendredi mais de nouvelles perturbations sont attendues samedi et dimanche. Elles devraient apporter de la pluie sur tout le département.

Des températures très fraîches

"Il est toutefois prudent d'attendre encore un peu avant d'avoir des prévisions plus précises car nous sommes dans une période agitée," précise cependant Météo France à Angers. Une certitude, le thermomètre ne va pas remonter tout de suite. Depuis le début du mois de mai, le mercure est en dessous des normales de saison. Ce sera aussi le cas la semaine prochaine. Le thermomètre ne devrait pas dépasser les 15°C. Bonne nouvelle, une amélioration est attendue pour la fin du mois de mai.