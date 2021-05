Déconfinement : quel temps dans le Gard et la Lozère pour la réouverture des terrasses mercredi ?

Il ne manquerait plus que ça : la pluie, mercredi, pour gâcher la fête de la réouverture des terrasses, après plusieurs longues semaines d'un protocole sanitaire strict dû à la pandémie de covid-19. Alors, à quel temps doit-on s'attendre dans le Gard et la Lozère ce mercredi 19 mai ? Pas de panique : a priori, tous les voyants sont au vert, comme pour le début de semaine d'ailleurs ! A Nîmes, Météo France prévoit pour mercredi une journée ensoleillée avec 13 degrés le matin, 21 l'après-midi. Pour le reste du département : 18 degrés à Saumane dans les Cévennes, 20 degrés en journée à Uzès et au Vigan, 21 à Vauvert et Saint-Ambroix, et même 22 degrés à Alès et Sommières.

Au Grau-du-Roi, toujours selon Météo France, sans surprise le ciel est également dégagé avec des prévisions à 14 degrés le matin, mercredi, 22 l'après-midi et 21 en soirée, avec quand même un peu de vent et des rafales jusqu'à 45 km/h dans la soirée.

En Lozère, le ciel risque d'être très nuageux mais sans pluie mercredi matin, avec des températures d'environ 7 degrés en matinée et 14 l'après-midi à Mende. A priori, sur le département, c'est dans le secteur de Saint-Germain-de-Calberte qu'il devrait faire le plus chaud, 18 degrés dans l'après-midi.