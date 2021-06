Un coucher de soleil, et un éclair d'orage en même temps : c'est le très beau cliché réalisé par un photographe gardois.

Les orages se sont multipliés dans le Gard, en particulier dans le bassin alésien dimanche et lundi. Sur une photo réalisée par Gwénaël Hagen, informaticien et photographe passionné de météo, le contraste est saisissant entre l'orage et le coucher de soleil saisis en même temps au nord du département.