Avec la vague de chaleur qui s'abat encore ce vendredi sur le pays, de nombreux internautes cherchent des solutions de repli. Et voilà pourquoi la ville de Cherbourg se retrouve plébiscitée en ce moment sur les réseaux sociaux.

Canicule : pourquoi on ne parle que de Cherbourg sur les réseaux sociaux ?

Plusieurs départements de l'Ouest et du Sud-Ouest sont en vigilance rouge canicule en France mais chez nous dans la Manche nous sommes en vigilance jaune. Ce qui pousse de nombreux internautes à citer Cherbourg sur les réseaux sociaux.

Ce week-end la ville du Cotentin devrait afficher les températures les plus basses du pays. Selon Météo-France, il devrait y faire à peine plus de 20°C au plus fort de la canicule ce samedi après-midi.

Dimanche, une dégradation orageuse est attendue et devrait permettre une baisse des températures. Avec en Normandie 19°C à 24°C .