DECRYPTAGE - L'été 2021 a-t-il été particulièrement pluvieux dans les Landes ?

Les Landais et touristes ont l'impression d'avoir passé un été morose. Qu'en disent les statistiques météorologiques ?

Le mois de septembre est arrivé, et avec lui le beau temps : 28 degrés attendus à Mont-de-Marsan pour ce mercredi, et un ciel bleu qui tranche avec la grisaille de ces trois derniers mois. Dans les Landes, touristes et locaux ont eu l'impression d'un été particulièrement pluvieux. France Bleu Gascogne a sollicité les experts météorologues pour connaître la réalité des données.

Un été très frais : impression, ou réalité ?

Selon Météo France, ça n'est pas qu'une impression. Les climatologues classent l'été 2021 comme le 3e le plus froid depuis l'an 2000. La commune la plus chaude de l'année est Bégaar, avec une petite moyenne ne dépassant pas les 27°C. L'été a donc en moyenne était plus froid dans les Landes, avec quelques pics de température dépassant rarement la trentaine de degrés.

Quid de la pluviométrie ?

Cette donnée peut surprendre, mais il n'y a pas eu plus de pluie cette année en comparaison à l'été précédent. Les moyennes de Dax et Mont-de-Marsan sont relativement proches de la normale. En revanche, il existe une réelle disparité entre le début et la fin de la période estivale :

Le mois de juin 2021 est l'un des plus arrosés depuis 20 ans

Le mois d'aout 2021 enregistre une sécheresse 70 fois plus haute que les années précédentes.

Entre déficit et excès de pluie, la moyenne reste donc équilibrée.

Alors pourquoi cette impression de ne pas avoir eu d'été ?

C'est à cause de l'ensoleillement, l'un des pires depuis ces trente dernières années. Rien que pour le mois de juillet, le ciel de Mont-de-Marsan a perdu 43h de soleil. De toutes les données météorologiques, c'est bien le manque de lumière qui donne l'impression d'un été maussade, morose... et d'attaquer la rentrée sans un joli bronzage.