Déjà des limitations dans l'utilisation de l'eau dans le Lot

Les cours d'eau baissent à vitesse grand V dans le Lot, en particulier dans le secteur de Gourdon et dans le sud du département. Le préfet vient de prendre un arrêté d'interdiction des usages pour les particuliers, les collectivités, les entreprises et les agriculteurs.

Les premiers signes d'une sécheresse précoce dans le Lot, la préfecture prend des mesures ce 7 mai. Car malgré une recharge hivernale globalement satisfaisante entre octobre et février, les données hydrologiques laissent apparaître depuis début avril une baisse continue des débits des cours d’eau que les faibles pluies n’ont pas permis de rétablir.

Interdiction d'arroser son jardin, laver sa voiture, remplir la piscine, irriguer les champs

Le temps doux et très sec des mois de mars et avril n'a pas joué en faveur des cours d’eau du département, principalement en Bouriane (Gourdon, Catus, Uzech) et dans le sud du département. Sont particulièrement concernés les bassins de la Séoune, du Lemboulas, du Céou, du Bléou, de l’Ourajoux et du Tournefeuille.

Le préfet du Lot, a décidé de prendre de nouvelles mesures de limitation des usages de l’eau, dans le département, applicables à partir du samedi 8 mai entre 8h et 20h (sauf pour le Lemboulas à partir de 13h). Les mesures de limitations des usages de l’eau dans le département du Lot concernent les prélèvements réalisés dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement pour : les usages des particuliers, des entreprises et des collectivités (arrosage de jardins et espaces verts, remplissage de piscines et plans d’eau, lavages de véhicules) et les usages agricoles (irrigation et remplissage de plan d’eau)