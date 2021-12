Déjà des records de températures dans le Gard, à Aigues-Mortes, et en Lozère

Des records de températures sont déjà tombés, ce mercredi 29 décembre, dans le Gard et en Lozère. Le mercure devrait grimper jusqu'à 19 degrés à Nîmes dans l'après-midi, et même flirter avec la barre des 20 degrés. A Aigues-Mortes, ce matin déjà il fait plus de 14 degrés, un peu plus que lors du précédent record en 2019.

Plus de 8 degrés à Bassurels en Lozère actuellement. Le dernier record remonte à 1987.