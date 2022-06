Déjà huit jours à plus de 22 degrés en juin au Mont-Aigoual : un record

Les chiffres sont implacables. Le réchauffement climatique se constate partout, et le Mont Aigoual n'y échappe pas. Le sommet, à la limite des départements du Gard et de la Lozère, a vu en ce mois de juin 2022 déjà à huit reprises les températures atteindre voire dépasser les 22 degrés. C'est un record historique pour cette station de Météo France, ouverte il y a largement plus d'un siècle, en 1896. Et il reste encore une dizaine de jours avant la fin du mois ...

