Coup de vent en Bretagne : un voilier démâte, six personnes secourues au large du Finistère

La tempête qui a soufflé sur le Finistère dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet a provoqué le démâtage d'un voilier danois. Les six personnes à bord on été secourues et hélitreuillées vers trois heures du matin.