Déplacées, reportées, annulées : la pluie perturbe les animations de l'été en Alsace

Sale temps pour les fêtes de village et les sorties de l'été. La pluie est toujours là en ce début du mois d'août en Alsace, en plein temps fort des animations estivales. Les organisateurs d'évènements tentent de s'adapter et d'organiser des solutions de repli, mais depuis quelques jours les reports et les annulations pleuvent.

ⓘ Publicité

Casse-tête pour les offices du tourisme

"On garde les yeux rivés sur les applications de prévisions météo !" Pas facile de prévoir et d'organiser des sorties, en ce moment, à l'office de tourisme du Grand Ried. L'atout principal du territoire : les sorties natures. La directrice, Léonore Rau, a donc déjà dû annuler une dizaine d'animations à cause de la pluie : "On organise des escapades gourmandes, qui tombent littéralement à l'eau. Pareil pour les sorties barque, on a beaucoup de monde qui se désiste. Les locations de vélo chutent aussi drastiquement."

Même sort pour la balade au cœur du vignoble entre Orschwiller et Châtenois, organisée ce dimanche 6 août, ou le spectacle des lavandières de Scherwiller du 28 juillet dernier. Un crève-cœur pour Isabelle Ferreira de l'office de tourisme de Sélestat : "Quand on a un plan B, on peut essayer de se réorganiser, reporter. Mais quand on voit l'investissement de chacun dans ces évènements, c'est dommage !"

Mais le verre à moitié plein, c'est que les touristes se rabattent sur les endroits couverts, comme le château du Haut-Koenigsbourg ou la bibliothèque humaniste : "Il y a quelques jours, il a tellement plu qu'ils ont battu des records de fréquentation, détaille Isabelle Ferreira. Ce sont des sites qui plaisent encore plus quand on est dans ces conditions pour les visiter."

Les concerts d'au Grès du jazz déplacés

La pluie chamboule sérieusement aussi l'organisation du festival au Grès du jazz, qui se tient du samedi 5 au dimanche 13 août au château de la Petite pierre, dans les Vosges du Nord. Les organisateurs ont dû changer leurs plans en urgence en voyant les conditions météo de ces prochains jours, en particulier les vents très forts : par mesure de sécurité, tous les concerts du week-end sont repliés à l'intérieur, dans le centre culturel de la Petite pierre.

"Evidemment, ce n'est pas l'endroit dont on a envie, notre festival est un festival de plein air, j'aime à dire qu'on vit une expérience multisensorielle quand on vient voir un concert sur la place du château", regrette Aïcha Chibatte, la directrice. Une décision "difficile", qui complique la logistique : "Il faut déplacer les loges, les buvettes, détaille-t-elle. Et après on aura besoin d'autant d'énergie pour tout ressortir quand la météo sera plus clémente."

La déambulation d'ouverture à 15h, ce samedi 5 août, est bien maintenue pour l'instant devant l'hôtel de ville. Entre 12 et 15.000 personnes sont malgré tout attendues sur la semaine du festival.