Dépression Cécilia : des rafales jusqu'à 130km/h au Pays Basque

Ce samedi, une dépression appelée "Cécilia" située golfe de Gascogne a touché le Pays Basque. Le pic de la rafale la plus forte était de 128km/h à Socoa ce matin.

Pays Basque, France

Le vent a bien soufflé ce matin au Pays Basque. La dépression appelée "Cécilia" s'est installée dans le Golfe de Gascogne ce samedi matin, entraînant de fortes rafales de vent.

La plus forte de la matinée a été enregistrée à Socoa, à 128km/h vers 9h30.

Le phénomène météo a débuté tôt ce samedi matin, aux alentours de 4h30, avant de s'intensifier vers 8h. C'est alors que le vent a pris de l'ampleur, et qu'à Biarritz les rafales autour des 100 km/h. Et le vent a décoiffé pendant plusieurs heures sans discontinue.

Les pompiers ont reçu de nombreux appels pour des interventions, mais personne n'étant blessé, ce sont les services départementaux et communaux qui ont été mobilisés une trentaine de fois sur la matinée.

A Bayonne par exemple, un arbre tombé sur la route a dû être dégagé.

A Bayonne des arbres sont tombés et ont dû être dégagés par les services municipaux © Radio France - Jacques Pons

Records de pluie pour Novembre battus

Outre le vent, il a encore beaucoup plu, comme depuis ces dernières semaines. Le matin il est tombé 21mm d'eau (21 litres d'eau au mètre carré) à Saint-Pée-sur-Nivelle, 21 à Cambo, et 17 à Biarritz. A Socoa, 21 litres d'eau au mètre carré sont tombés encore ce matin, et le record du mois le plus pluvieux a été battu alors qu'il reste encore une semaine pour terminer le mois de novembre. Il a donc plu en 22 jours 414 litres d'eau au mètre carré, le précédant record était de 370 litres pour un mois complet.

La pluie et le vent devraient se calmer dans le courant de l'après midi, autour des 14h, 15h. Il y aura un ciel de traîne encore toute l'après midi, mais des éclaircies devraient (enfin) faire leur apparition.