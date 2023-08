Dépression Patricia : des rafales de vent à 112 km/h enregistrées à sur l'île de Groix

Les rafales de vent se renforcent ce mercredi en début d'après-midi alors que la dépression Patricia s'approche des côtes bretonnes . Selon Météo Bretagne, le seuil de 100 km/h a été franchi sur le Finistère, avec une pointe à 106 km/h à la pointe du Raz. Météo Bretagne enregistre aussi des rafales à 102 km/h sur l'île d'Ouessant, 97 km/h à Saint-Ségal, 94 km/h à Lanvéoc, 93 km/h à Quimper et 89 km/h à Brest.

Alerte orange

Les côtes finistériennes, comme celles des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, sont en alerte orange aux vagues-submersion à partir de ce mercredi à 16h . Les Côtes d'Armor où le vent souffle aussi, avec des rafales jusqu'à 90 km/h à Ploumanach et 80 km/h à Saint-Brieuc. Le Morbihan est en alerte jaune pour l'instant, mais Météo Bretagne enregistre des rafales à 112 km/h sur l'île de Groix, 95 km/h à Belle-Ile et 80 km/h à Vannes. En Ille-et-Vilaine, le vent a soufflé à 92 km/h au Môle des Noires à Saint-Malo, à 89 km/h à Rennes et à 75 km/h à Dinard.

Du côté des autorités, et en raison de la présence de nombreux touristes dans la région, les appels à la prudence se multiplient. Les liaisons maritimes vers les îles bretonnes sont fortement perturbées .