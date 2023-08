Dépression Patricia : une mère et son fils secourus lors d'une sortie en paddle

Au risque de se répéter, les pompiers des Côtes d'Armor renouvellent les conseils de prudence . La dépression Patricia arrive vers la Bretagne, provoquant de gros coups de vent. Les Côtes d'Armor, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine sont d'ailleurs placés en alerte orange aux vagues-submersion par Météo France. Ce mercredi, en fin de matinée, un "large dispositif de sauvetage a été mis en oeuvre à Plouha", dans les Côtes d'Armor, indique la préfecture maritime de l'Atlantique. Pour secourir "une femme et un enfant tombés d'un paddle après 30 minutes de dérive".

Large dispositif

L'hélicoptère de la gendarmerie a été déployé, ainsi que les pompiers des Côtes-d'Armor et une vedette de la SNSM. Les pompiers renouvellent leur appel à la vigilance et demandent à la population à éviter toutes les sorties en mer, du nageur au plaisancier. La femme et son fils sont sains et saufs. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Paimpol.

L'alerte orange aux vagues-submersion est en vigueur depuis ce mercredi 16h. Et Météo Bretagne prévient : il n'y aura pas d'accalmie avant 21h.