Dépression Patricia : Une quarantaine d'interventions des pompiers en Indre-et-Loire

Des rafales à plus de 100 km/h mardi 2 août sur les façades Atlantique et de la Manche. Météo France avait annoncé l'arrivée de la dépression Patricia, un coup de vent très inhabituel pour la saison, associé à de fortes vagues dans un contexte de grandes marées. Ce sont essentiellement la Bretagne et les côtes de la Manche qui ont été touchées.

Une femme de 57 ans est morte lors d'une baignade en mer à Ouessant (Finistère). Il a fallu secourir des personnes en mer, dont une mère et son fils à la dérive après une sortie en paddle à Plouha (Côtes d'Armor).

Dans les terres, le vent a aussi été très soutenu. Un enfant a été hospitalisé dans un état critique après la chute d'un arbre à Montpellier-de-Médillan, entre Saintes et Royan (Charente-Maritime).

En Indre-et-Loire, les pompiers ont fait une quarantaine d'interventions mercredi après-midi 2 août, principalement pour des arbres tombés sur les routes et dans les rues et quelques fils électriques à terre.

La météo sera encore agitée ce jeudi 3 août dans un contexte de grandes marées avec des coefficient souvent supérieurs à 100 sur la façade Ouest.