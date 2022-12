Dérèglement climatique : Noël au balcon, une habitude à Toulouse depuis dix ans

Ce Noël 2022 s'annonce doux côté températures à Toulouse et sa région. Jusqu'à 16°C au meilleur de la journée sont attendus les 24 et 25 décembre, selon Météo France, avant de chuter de quelques degrés la semaine prochaine. Un redoux qui n'est plus si exceptionnel.

Sur les dix dernières années, les températures ont été pour la période entre 3 et 4°C au-dessus des normales de saison à Toulouse et ses alentours, selon Météo France. "On peut constater un réchauffement de fond, les derniers Noëls ont été assez doux, on en a eu certains où les températures étaient au dessus des 15 degrés", explique Simon Rebouissoux, prévisionniste chez Météo France. Le 24 décembre 2019, un record journalier a même été battu à Toulouse, avec 19,2°C relevés au meilleur de la journée

Températures en hausse pour cette première semaine de vacances à Toulouse. - Capture d'écran Météo France

Récemment, seule la fin d'année 2020, marquée par le Covid, a été froide et dans les normales de saison, avec 5°C maximum le 25 décembre à Toulouse. Sinon, c'est en 2010 qu'il a gelé pour la dernière fois à Noël. "Comme on a ce réchauffement de fond, à l'inverse les vagues de froid deviennent elles de moins en moins fréquentes et intenses, ajoute Simon Rebouissoux. Donc des Noëls comme on a pu en avoir en 2001, avec presque -10°C, vont devenir exceptionnels."