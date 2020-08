Des animations annulées et six parcs fermés à cause de fortes rafales de vent à Strasbourg

La ville de Strasbourg a décidé d'annuler l'ensemble de sa programmation estivale, dont le spectacle "Pause" à la cathédrale Notre-Dame, à cause de vents violents ce samedi 1er août. Six parcs et les neuf cimetières municipaux ferment leurs portes à partir de 18 heures.