Des vacanciers rassurés par la baignade surveillée au lac de la Ramée, à l'ouest de Toulouse

Le thermomètre dépasse les 33 degrés facilement ce week-end à Toulouse, et pourrait même atteindre les 38 ce lundi. Alors forcément la plage surveillée du lac de la Ramée, à l'ouest de la ville rose, était bondée ce samedi 9 juillet 2022, même si la capacité maximale de 400 personnes en même temps n'a pas été atteinte.

La baignade surveillée "ça nous rassure"

Depuis ce samedi, la baignade est autorisée et surveillée sur une petite partie de cette base de 37 hectares. Sept maitres nageurs, une douzaine de saisonniers, des agents de sécurité se relaient, de 10h à 19h, tous les jours. Ils y seront jusqu'au 28 août. Plusieurs noyades ont eu lieu dans ce lac de la Ramée, dont une en avril dernier ; un ado de 14 ans a perdu la vie. Les Toulousains et les touristes qui viennent en profiter ont ces risques en tête et sont donc rassurés de pouvoir faire trempette dans un espace sous surveillance.

Des panneaux rappellent les consignes de sécurité au lac de la Ramée © Radio France - Clémence Fulleda

Reportage France Bleu Occitanie au lac de la Ramée Copier

Et très honnêtement on ne voit pas comment l'accident pourrait arriver : dans et près de la zone grillagée, il y a des panneaux de prévention partout et des annonces enregistrées diffusées par un haut-parleur qui rappellent que les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement se baigner avec un adulte. Quatre agents de sécurité fouillent les sacs à l'entrée et confisquent les couteaux (même ronds) de pique-nique ; cinq maitres nageurs, postés sur la plage et sous des parasols regardent fixement les bouées bleues et jaunes, situées à 20 mètres au maximum et 3 mètres de profondeur. "Ca fait beaucoup et on est un peu les uns sur les autres", note Lisa, qui reconnait tout de même que "c'est rassurant". Jacqueline venue avec ses quatre petits enfants irait "spontanément nager plus loin, mais il vaut mieux être prudent". Jade, 11 ans, a elle bien noté là où elle avait pied, ou pas : "Là où il y a les écrevisses". Franck, lui, a laissé son enfant de 5 ans et demi faire un peu le fou, résultat : "Il a dépassé les bouées sur le côté mais un coup de sifflet et on l'a ramené". Toulouse Métropole a dépensé près de 260 000 euros pour mettre en place ce dispositif.

Vers une surveillance plus précoce ?

Si l'on n'a pas vu ce samedi-là de baigneurs sur les zones où cela n'est pas autorisé, près des grands panneaux rouges "baignade interdite", la police municipale et la police nationale ont tout de même prévu de faire des contrôles sur l'ensemble du site cet été. Des contrôles sanitaires de l’eau sont aussi effectués, alors que l'an dernier, en 2021, la base avait fermé à cause de cyanobactéries dans l'eau.

Sur France Bleu Occitanie, Philippe Plantade, le vice-président de Toulouse Métropole en charge des sports et des bases de loisirs, avait par ailleurs annoncé qu'il étudiait une possibilité de surveiller le lac les weekends et de commencer cette surveillance en juin plutôt qu'en juillet, en 2023.