Des barrières de dégel à partir de 14h ce lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais

Des barrières de dégel sont posées à partir de 14h ce lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais, interdisant donc aux camions de 3,5 tonnes et de 7,5 tonnes l'accès à un certain nombre de routes.

Pour le Nord, il s'agit des zones suivantes: Avesnois-Sud, Avesnois-Nord, Cambrésis Sud, Cambrésis Nord, Douaisis Valencienneois, Flandre Intérieure, Flandre maritime, et Littoral.

Dans le Pas-de-Calais, l'arrêté concerne le réseau départemental classé à 7,5 tonnes.

Pourquoi des barrières de dégel?

Ces panneaux indiquent que certaines routes sont interdites à la circulation pour les poids lourds de véhicules parce que la période de dégel que nous connaissons actuellement rend les chaussées extrêmement fragiles. Le passage des camions sur ces routes pourraient les abîmer.

Mais il existe des exceptions: "ces restrictions de circulation ne s'appliquent pas aux transports en commun, au ramassage des ordures ménagères ou encore au transport des denrées périssables", indique le département du Nord. Ne sont pas non plus concernés les véhicules effectuant des missions spéciales ou urgentes (pompiers, forces de l'ordre, etc). Avec les températures négatives que nous avons connues, le gel a pu prendre sur une profondeur de plus de 30 cm. Lorsque les températures repassent dans le positif, les chaussées sont fragilisées. Le passage de poids lourds sur ces chaussées pourrait les endommager gravement. Les barrières de dégel restent en place jusqu'à ce que la chaussée soit entièrement dégelée et que toute l'eau soit évacuée.