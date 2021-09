Des chaleurs encore pour cette fin d'été en Bretagne

Combien se sont baignés ce dimanche ? Cette semaine encore pourra être placée sous le signe des bains de mer, avec des températures très agréables pour cette fin d'été en Bretagne.

Car si beaucoup se plaignent d'un été frais et pluvieux, l'arrière-saison se fait plus lumineuse et douce.

Météo France prévoit ce lundi entre 22 et 26° pour les maximales avec un vent de nord est, malgré quelques nuages et averses dans l'intérieur des terres.

26° à Pontivy

25° à Locmariaquer

24° à Concarneau et Belle-Isle-en-Terre

23° à Brest, Guipavas et Quimper

22° à Lannion

à lire aussi Météo : l'été revient pour quelques jours en Bretagne