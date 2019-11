Des débordements à l'Isle-sur-la-Sorgue sur les avenues Jean Monnet et Marie Mouron, mais aussi route de Velleron et les Autures. Le niveau des eaux reste stagnant.

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Plusieurs quartiers de l'isle-sur-la-Sorgue restent touchés par la montée de la Sorgue. Le niveau reste stagnant notamment avenue Jean Monnet et Marie Mouron et route de Velleron. La ville est intervenue notamment pour fournir aux riverains six palettes de sable. Une cellule de gestion de la crise est également active. Le réseau des eaux usées est saturé, les postes de relevages fonctionnent désormais 24h/24 et des pompes ont été rajoutées pour augmenter leur débit.

Par mesure de précaution, la ville a ouvert le gymnase du COSEC, avenue Jean Bouin.