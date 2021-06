Des dégâts à Saint-Omer après de fortes pluies

Alors que des perturbations orageuses traversent la région depuis le milieu de la semaine, de fortes pluies se sont abattues vendredi matin sur l’Audomarois.

Deux classes de maternelle mises à l'abri

Les pompiers sont intervenus à une cinquantaine de reprises dans le secteur. La pluie a notament envahi l'intérieur de la cathédrale de Saint-Omer. Depuis les gouttières saturées de l'édifice religieux, des trombes d'eau sont tombées sur l'école primaire Notre-Dame Enclos, toute proche. Soixante-trois des 350 élèves ont du être mis à l'abri. Leurs deux classes de maternelle sont au rez de chaussée qui s'est retrouvé en quelques minutes sous l'eau raconte le directeur de l'établissement Vincent Delecaut: "J'étais en réunion quand la secrétaire m'a appelé pour me dire que de l'eau passait sous la porte. J'ai ouvert le sas que j'ai aussitôt refermé, il y avait environ un mètre d'eau".

Le personnel s'est organisé, a installé des bancs pour protéger les locaux, et les élèves sont montés à l'étage. "Ils ont plus été impressionnés par l'alarme pendant 45 minutes, et le noir car c'était très sombre, que par l'eau en elle-même", explique le directeur. "Nous avons acheté des baguettes pour les 250 demi-pensionnaires, et nous avons fait des sandwiches. Finalement, les enfants étaient ravis de ce pique-nique improvisé!".

A Saint-Omer, ce ne sont pas les premières inondations, mais beaucoup ont été surpris par la rapidité du phénomène.

Un restaurant contraint de fermer

C'est le cas de Noémi Bahr, chef et co-gérante du restaurant La Taverne de Duchenot, ravagé également par les inondations.

"En trente minutes, on avait 10 centimètres, de l'eau partout. Là maintentant, c'est simple, il n'y a plus de plafond et plus de sol."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'établissement, qui emploie quatre personnes, est fermé jusqu'à nouvel ordre. "On venait juste de retrouver nos clients. Il y avait l'Euro, un air de fête! Le pire c'est de devoir à nouveau vider nos frigos en urgence, donner les fûts de bière aux copains".

Une compagnie d'assurances a elle aussi été endommagée et cinq personnes ont été placées au chômage technique pour la journée.

Les communes d'Arcques, Wizernes et Longuenesse ont également subi des dégâts.