Des dégâts après les violentes averses de grêle dans le Nord Franche-Comté

L'orage de ce dimanche 26 juin au soir a impressionné les nord franc-comtois. Une violente averse de grêle s'est abattue de 22h30 à 23h sur tous nos départements. Ce qui a provoqué des dégâts matériels, essentiellement sur des velux ou des voitures.

Un homme a pris la foudre

A Belfort, un homme de 48 ans a été légèrement brûlé à l'avant-bras : il était en train de regarder l'orage depuis son balcon au 4è étage d'un immeuble quand il a pris la foudre. Il a été transporté à l'hôpital de Trévenans pour des examens de contrôle.

La ville de Belfort plus touchée

Sur tous nos départements, près de 500 appels ont été passés aux secours pour des velux cassés par des grêlons de la taille de balles de ping pong, parfois plus gros encore. On compte une dizaine d'interventions dans le Territoire de Belfort, et plus d'une cinquantaine dans le Doubs. Les secours disent avoir priorisé les dégâts causés dans des sites industriels.

La ville de Belfort a été la plus touchée par cet orage, particulièrement au nord de la ville secteur Jean Jaurès, Châteaudun, Giromagny.

A Sevenans, un velux de l'UTBM à cédé et l eau s'est infiltrée dans les locaux. Des infiltrations sont aussi à noter au tribunal de Belfort.

Dans le Doubs, les pompiers nous signalent une cinquantaine d'interventions essentiellement pour des sous sols inondés.

Pluie de grêle © Radio France - Christophe Beck