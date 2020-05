Des dégâts dans la Manche après de forts coups de vent

Les Sapeurs Pompiers de la Manche interviennent régulièrement depuis hier dimanche après de forts coups de vent et de la pluie.

Les Sapeurs Pompiers de la Manche sont intervenus à 43 reprises depuis dimanche midi. Principalement pour des inondations, des objets menaçant de tomber, des arbres et des branches sur la voie publique . L'ensemble du département est concerné.

Plus aucun train ne circule sur la ligne SNCF Caen-Cherbourg suite à des chutes d'arbres sur la voie liés aux coups de vents. Un retour à la normale est prévu vers midi.

Selon Météo France : "Un temps plus calme se rétablira sur les côtes de Manche en fin de journée mais sous un vent de nord-est de plus en plus soutenu de 60 à localement 80 km/h en rafales sur la côte."

Le sud-manche déjà touché ce week-end

Déjà ce samedi 9, les pompiers de la manche avaient dû intervenir chez des particuliers inondés suite aux violentes pluies et aux orages surtout dans le sud manche entre St Hilaire-du-Harcouët et Isigny-le-Buat. Sur la route des Biards-Saint-Martin, un impressionnant torrent d'eau boueuse avait même déferlé sur le bitume, ce qui a causé de nombreux dégâts.