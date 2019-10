L'orage fait des dégâts en Drôme des collines

Crépol, France

A Crépol, des habitants décrivent le coup de vent comme une mini-tornade. Et les traces de son passage sont encore très visibles ce mercredi midi.

Des tuiles du toit de l'église se sont envolées, laissant des trous béants. 4m² pour le plus impressionnant. Les pompiers n'ont pas encore pu reboucher toutes les failles.

Les trous dans la toiture de l'église de Crépol (Drôme) rebouchés avec des tuiles par les pompiers © Radio France - Timour Ozturk

Dans le garage automobile voisin, Jean-Michel Cluze a eu le temps de rentrer quelques voitures en voyant le ciel se noircir vers 18h45, mais les tôles en zinc du toit de son hangar se sont arrachées sur plus de 20 m² et ont atterri dans un champ quelques dizaines de mètres plus loin.

Les tôles du toit du garage automobile dispersées dans un champ voisin à Crépol (Drôme) © Radio France - Timour Ozturk

Autre trace laissée par le coup de vent : une branche a traversé le pare-brise d'une voiture. La conductrice a eu très peur mais n'a été que légèrement blessée au bras.

Le pare-brise de cette voiture a été transpercé par une branche d'arbre lors du coup de vent à Crépol (Drôme) © Radio France - Timour Ozturk

L'électricité est encore coupée ce midi pour toute une partie du village.